Fue directo al hospital: Sergio Lagos recordó cuando Natalia Oreiro le disparó en un ojo en la TV El conductor de 'Bienvenidos', contó la anécdota que vivió con Natalia Oreiro en el 2001, cuando por accidente le disparó en un ojo.

Una curiosa anécdota fue la que contó Sergio Lagos durante la mañana de hoy ‘Bienvenidos‘. Y es que según recordó el animador, Natalia Oreiro le habría disparado en un ojo en plena televisión en vivo.

Según la información que recoge Paǵina 7, todo esto habría ocurrido por allá en el año 2001 en las pantallas de Canal 13. Cuando el animador participó del programa ‘Lunes Sin Falta’, conducido por Alvaro Salas y Raúl Alcaíno. Mismo día en que también estuvo presente la actriz y el futbolista Iván Zamorano.

«Una vez a mí me dispararon en este canal», comenzó recordando Sergio Lagos. «Estábamos haciendo un sketch y la productora del piso le pasa a Natalia Oreiro una pistola a fogueo. Natalia, sin quererlo, me dispara en el ojo. Me voy sangrando al Hospital del Trabajador», relató el animador a sus compañeros del matinal.

La anécdota de Sergio Lagos

Puede que no muchos recuerden en este momento, pero el disparo que recibió Sergio Lagos salió en plena señal en vivo. De hecho, en un video del programa se puede ver claramente la situación que describe el animador. Sin embargo, como un profesional, logró hacer que el momento pasara lo más desapercibido posible.

Y es que si bien es posible ver como se tapa la cara luego de que Natalia Oreiro apreta el gatillo, el conductor no emite ningún grito ni sonido. Sino que simplemente desaparece por detrás de los compañeros de programa.

Además, Sergio Lagos recuerda que mientras estaba recibiendo atención médica en el hospital, una serie de abogados los llamaron para prestarle servicios y demandar a Canal 13. Sin embargo, según las palabras del animador, no quiso hacer nada ya que sabía que fue un accidente, y que Natalia Oreiro no quiso dispararle realmente.

Si quieres ver con tus propios ojos el recuerdo de Sergio Lagos, a continuación te dejamos el video de ‘Lunes Sin Falta’: