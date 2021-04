«Estuvo bien que hiciera ruido»: Mon Laferte se refirió a polémico mural Por primera vez, la cantante nacional Mon Laferte se refirió a la pintura que hizo en Valparaíso en hace 2 meses.

En febrero de este año la cantante chilena Mon Laferte realizó un mural en la comuna de Valparaíso.

La obra artística que tituló ‘Día Uno’, rápidamente llamó la atención de las personas, donde tuvo fanáticos y detractores.

Lamentablemente terminó mal el panorama, ya que a los pocos días de realizada la pintura, fue vandalizada por desconocidos.

Ya dos meses han pasado de ese hecho y Mon Laferte se refirió por primera vez en una entrevista realizada por La Estrella de Valparaíso.

«Al final estuvo bien que hiciera ruido porque se empezó a hablar respecto a muchas cosas sobre el cerro y de Valparaíso en general. Me impresionó mucho la preocupación por un mural y, hay sitios tan abandonados en el centro. Preocuparse por el mural no tiene sentido», dijo.

Después de la intervención, su obra fue parte de su primera exposición titulada ‘Procesión: Pinturas de Mon Laferte’, la que se hizo en la Galería Utópica de la ciudad puerto.

Sobre eso, la chiquilla agradeció la invitación de «poder exponer en Chile, que la gente pueda ver las obras». Además, afirmó que «pintar en la calle acerca a la gente y es super bonito. También se entiende que no va a durar eternamente, que así es el arte callejero. Yo pintaría donde me digan, me encanta».

¿Vuelve Mon a Chile?

Al ser consultada sobre si tenía intenciones de volver al país, Laferte afirmó que desea regresar y quedarse un tiempo en Chile.

«Ahora que estoy en Los Angeles me gustó estar más tiempo, la pandemia me permitió estar en más en los lugares, porque no se puede entrar y salir de los países. Me gusta, tengo muchas ganas de hacer eso en Chile, estás más en la V región o irme al sur. Pero también la vida da muchas vueltas, uno nunca sabe, capaz que termine viviendo en Chile», cerró.