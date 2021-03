Belén Mora confesó que salió con una mujer pero que «le faltaba algo» En el segundo capítulo de 'De Tú a Tú' de Canal 13, la actriz y comediante Belén Mora, revelará detalles inéditos de su vida.

Este martes a las 22:30 horas, se transmitirá en Canal 13 el segundo capítulo de ‘De Tú a Tú’ con la conducción de Martín Cárcamo y que tendrá como invitada a la actriz y comediante Belén Mora.

Según explica la señal, la flamante contratación de La Red hablará con el rubio natural sobre el trastorno bipolar, condición que actualmente está controlada, pero que provocó que fuera víctima de bullying cuando ella era una niña.

«Sufrí mucho bullying de parte de una profesora que decía, ‘yo no parto la clase hasta que la Belén se tome la pastillita delante de todos'», dijo.

Además, ‘Belenaza’ hablará sobre su vida en la ciudad de Concepción, y su decisión de ser madre al iniciar la universidad. También revelará que tuvo una relación amorosa con una mujer, pero cuenta que «le faltaba algo».

Y finalmente, Martín se adentrará en la vida que mantiene hoy Belén con su actual pareja, el también actor Miguel ‘Toto’ Acuña con quien lleva varios años.

«Cuando ya empezamos a salir con el ‘Toto’, me quedaba en su departamento y el me pasaba su pieza y el dormía en el living», a lo que Cárcamo pregunta la razón de eso y Mora responde de forma irónica «porque el hueón es un caballero y yo no me entregué a la primera porque una viene de familia».

Cárcamo adelanta

Martín Cárcamo explica que la entrevista a Belén Mora, pasará «por momentos muy, muy potentes. Hablamos de la maternidad. Creo que la gente se va a sorprender con su visión. Nos reímos mucho, hay muchas anécdotas”.

“Hay una historia de esfuerzo, de salir de región y jugársela en Santiago. Hay momentos con su familia, con sus padres, con su pareja», puntualizó.

Cabe señalar que el debut ‘De Tú a Tú’ se realizó el día lunes y tuvo como invitada a la conductora de televisión, Kathy Salosny.