Entre lágrimas Vale Roth respondió a duras acusaciones de su ex pinche Luego que el ex de Vale Roth publicara en un cuenta de Instagram unas graves acusaciones, la chiquilla decidió responder.

Vale Roth no lo está pasando para nada bien durante estos días, ya que recientemente su ex pololo, Tomás Correa, lanzó unas duras acusaciones en contra de la bailarina a través de su cuenta de Instagram.

El joven, con quien terminó hace algunas semanas, publicó dos historias en la red social, una en la que acusa que junto a una prima de la ex chica ‘Calle 7’ pagaron por sus estudios para que terminara cuarto medio, afirmando que ella nunca incluso nunca hizo ninguna prueba.

Por otro lado y la acusación más dura que lanzó en contra de Vale Roth, es que a lo largo de la relación, la bailarina ejerció violencia física tanto como verbal en varias ocasiones y que además tenía videos como prueba de esta compleja situación.

Es en este contexto que la ex gimnasta al parecer decidió salir a responderle a su ex por medio de sus propias historias de Instagram. Pues a las pocas horas de las publicaciones que hizo Correa, compartió una foto con el mensaje: «Lo que dice Juan de Pedro dice más de Juan que de Pedro. No lo olvides».

Pero tras esto Vale Roth publicó una serie de videos en los que se le ve llorando más que afectada, y aunque no nombra directamente a su ex, si lanza un comentario que tiene mucha relación con las recientes acusaciones en su contra.

«No soy de fierro. De hecho soy súper sensible pero… uff. Por qué… me da una rabia. Darle pa’ delante nomás po, siempre» lanzó la chiquilla en los videos publicados en su Instagram.

El término de su relación

Hay que recordar que Vale Roth terminó su relación con Tomás Correa a fines de enero, esto luego de contar que pilló a su pinche revisándole el celular mientras ella se duchaba, encontrando chats con otros hombres.

«Fue por eso nomás. No hubo violencia ni de parte mía para él ni de él hacia mí, pero se acabó. Terminamos, definitivo. Que le vaya bien, las mejores vibras nomás» señaló la chiquilla en su momento.