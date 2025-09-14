«Tiene muchas ganas de volver al espectáculo»: Adriana Barrientos anunció un nuevo proyecto con Cathy Barriga

Adriana Barrientos reveló en Zona de Estrellas, que tuvo una cita con su amiga Cathy Barriga, para ofrecerle ser parte de un nuevo proyecto personal.

Cabe recordar que Cathy Barriga se encuentra con arresto domiciliario nocturno, debido a demandas e irregularidades respecto a su tiempo como alcaldesa de Maipú.

Adriana Barrientos anunció un nuevo proyecto con Cathy Barriga

En el programa de este viernes de Zona de Estrellas, de Zona Latina, Adriana Barrientos reveló que tuvo una cita con Cathy Barriga: «Le hice una propuesta de algo internacional más que nacional«.

Supuestamente, el proyecto sería para el próximo año. «Cathy Barriga fue parte de mi primer docureality y la cita es por un proyecto personal que tengo», agregó «La Leona«, sin dar mayor detalle.

Respecto a su amiga, Cathy Barriga, Adriana Barrientos señaló: «Tiene muchas ganas de volver al espectáculo, con ganas de trabajar en un ambiente simpático».

«La noté súper segura y resuelta. Lo vi por el tema artístico, más que por el tema personal, para saber cómo estaríamos para montar un show, porque ella está en un periodo que tiene que resolver cosas», complementó.

Según contó Adriana Barrientos, la única condición que le habría puesto la exalcaldesa de Maipú, sería conocer bien a quienes integren su equipo de trabajo: «La Cathy los reparos que me hace siempre es con qué personas voy a trabajar yo, con quién me voy a rodear yo. Quiénes serían las otras participantes si voy a montar un espectáculo».

