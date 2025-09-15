Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló que días de Fiestas Patrias se podrían registrar precipitaciones

Durante la mañana de este lunes 15 de septiembre, Allison Göhler entregó su pronóstico del tiempo para la semana de Fiestas Patrias.

Fue en la reciente emisión de «Contigo en la Mañana» que la meteorología respondió a la duda y se la jugó con su pronóstico.

La experta en tiempo descartó probabilidades de lluvia los días 18 y 19 de septiembre.

Sin embargo, reveló que podrían caer gotas los días 20 y 21 en Santiago.

«El día 19 empiezan a entrar nubes a la zona centro y los días 20 y 21 es cuando podríamos tener precipitaciones acá en la capital, también en la región de Valparaíso y ojo esto, también alcanzaría la región de Coquimbo», explicó la meteoróloga.

