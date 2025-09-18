¿Lluvia el 19 de septiembre?: Esto dijo meteoróloga de TVN respecto a precipitaciones para ese día en Santiago ¿Precipitaciones en Fiestas Patrias? La experta en tiempo de TVN despejó las dudas y este es su informe climático para la Región Metropolitana. 18 Sep, 2025. 15:33 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Auditor confesó en El Chacotero Sentimental la falla que se mandó: «Dejé embarazada a mi suegra» ¡Se lucieron! Así fue el pie de cueca que protagonizaron José Luis Reppening y Priscilla Vargas en Canal 13 Meteorólogo de TVN Iván Torres actualiza su pronóstico de cara a Fiestas Patrias: «Estoy nervioso…» Lluvia en la Región Metropolitana: Iván Torres reveló que día de la semana de Fiestas Patrias podría precipitar Popular cantante revela embarazo a meses de comenzar nueva relación amorosa: "Me sentí muy fuerte..." Fondas gratis en Santiago: Revisa los eventos gratuitos para celebrar el 18, 19 y 20 de septiembre en la Región Metropolitana Contenido patrocinado