Popular cantante revela embarazo a meses de comenzar nueva relación amorosa: «Me sentí muy fuerte…»

Recientemente, Cardi B sorprendió a sus seguidores al revelar que está esperando a su cuarto hijo.

En una entrevista pregrabada para el programa CBS Mornings con la periodista Gayle King, la rapera de 32 años confirmó la noticia: «Voy a tener un bebé con mi novio, Stefon Diggs».

La artista confesó sentirse plena en esta etapa de su vida. «Siento que estoy en un buen momento. Me siento muy fuerte, muy poderosa por todo este trabajo, pero lo hago mientras estoy creando un bebé», comentó emocionada.

Cabe recordar que Cardi B ya es madre de tres hijos junto al rapero Offset, de quien se separó a finales de este 2025.

La nueva relación de Cardi B

En junio de este año, la cantante hizo público su romance con Stefon Diggs, jugador de la NFL, compartiendo románticas publicaciones en Instagram. Esto ocurrió poco después de su quiebre con Offset, con quien mantuvo una relación de varios años.

No obstante, los rumores de un vínculo entre Cardi B y el deportista circulaban desde febrero, y se reforzaron en mayo, cuando ambos aparecieron juntos en un partido de los New York Knicks.

En la entrevista con Gayle King, la rapera también habló de su relación: «Mi novio y yo nos apoyamos mucho. Estamos en la misma etapa profesional».

Además, agregó: «Siento que somos geniales y de los mejores en lo que hacemos. Y él y yo pensamos lo mismo. ‘Sí, eres uno de los mejores, pero ¿qué sigue? ¿Qué vamos a hacer otra vez? Tenemos que hacerlo de nuevo, todo el tiempo’. Nunca nos sentimos cómodos. Simplemente, tenemos que seguir adelante y eso es lo que somos».