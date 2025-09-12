Impacto por muerte de cantante urbano: Fue asesinado a tiros en plena vía pública tras pelea con vecino

Conmoción en el mundo de la música urbana tras la muerte de un popular artista del género.

Una lamentable noticia se confirmó en la jornada del miércoles, un artista fue asesinado en Montevideo luego de discutir con un vecino.

El sujeto en cuestión es Kevin Almada, reconocido en el mundo de la música como «Negrito Kevin», de 22 años de edad.

Tras un incidente en Uruguay, falleció el joven cantante que se hizo conocido por su canción «A lo baraja».

Tras discusión con su vecino: Muere cantante urbano

Según medios locales, el conflicto entre los dos individuos comenzó en la puerta de su casa, esto en el barrio Tres Ombúes.

Asimismo, según CHV, los vecinos llamaron a la policía luego de escuchar disparos. Al momento de que los policías llegaron al lugar, Kevin se encontraba muerto y con al menos seis impactos balísticos en su cuerpo.

«Negrito Kevin» era popular en redes sociales. Incluso, contaba con 53 mil seguidores en Instagram y 35 mil en TikTok.

Hace algunos días había compartido un post con la camiseta de Universidad Católica, popular equipo nacional.

Su tema más famoso fue «A lo baraja» que actualmente cuenta con más de 4 millones de reproducciones en Youtube.

El urbano tenía programada una presentación para los próximos días. Se iba a presentar el 20 de septiembre en Trinidad Fest, Flores, Uruguay.

