Auditor confesó en El Chacotero Sentimental su infidelidad: «Me metió al baño y me hizo la media conferencia» Escorpión 2.4 años llamó al Chacotero para confesa cómo se metió en la pata de los caballos. Sin embargo, su esposa lo pilló y no dudó en darle su merecido 18 Sep, 2025. 16:40 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS ¿Lluvia el 19 de septiembre?: Esto dijo meteoróloga de TVN respecto a precipitaciones para ese día en Santiago Auditor confesó en El Chacotero Sentimental la falla que se mandó: «Dejé embarazada a mi suegra» ¡Se lucieron! Así fue el pie de cueca que protagonizaron José Luis Reppening y Priscilla Vargas en Canal 13 Meteorólogo de TVN Iván Torres actualiza su pronóstico de cara a Fiestas Patrias: «Estoy nervioso…» Popular cantante revela embarazo a meses de comenzar nueva relación amorosa: "Me sentí muy fuerte..." Contenido patrocinado