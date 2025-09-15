Auditora confesó en el Chacotero Sentimental la propuesta hot: «Me ofrecen 100 lucas por hacer el mítico grado 7» Hoy recordamos este querido clásico, de Pollita asada de 2.3 años, la auditora llamó hace tiempo para confesar que había un hombre bastante mayor que le ofreció lo impensado. 15 Sep, 2025. 17:42 hrs Por Diego Muñoz VIDEOS RELACIONADOS Lluvia en la Región Metropolitana: Allison Göhler reveló que días de Fiestas Patrias se podrían registrar precipitaciones Auditor arrepentido le contó al Rumpy que su pareja salió del clóset y formaron un insólito poliamor: «Ella me eligió a mí» Lluvia en Santiago: Meteorólogo de Mega reveló cuándo volverán las lluvias a la capital Auditora le confesó al Rumpy que encontró el amor, pero él tenía un problema con su amiguito: «Nunca funcionaba» ¡Lo prometieron y lo cumplieron! Dúo Alondra sorprendió en Radio Corazón con "La cueca del Chanchiguagui" Contenido patrocinado