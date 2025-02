En el Día del Amor: Famosa pareja de la televisión chilena celebra el nacimiento de su hijo

Este 14 de febrero, la famosa humorista dio a luz a su tercer hijo, situación que comunicó su esposo a través de una foto subida a Instagram de los tres.

La pareja, que protagoniza varios sketches de Detrás del Muro, Belén Mora y Toto Acuña, está de celebración doble este día de los enamorados.

“Gracias a Dios nació, ya estamos con él”, comentó el actor, además de puntualizar que su esposa y madre de los niños está bien.

“Belén está bien y más feliz que la cresta. Gracias a Dios por tan bello regalo en este Día del amor 2025″, cerró.

La actriz comentó que su hijo se llamará Damián, que pesó 4 kilos 80 gramos y midió 52 centímetros.

La publicación de Toto se llenó reacciones y comentarios de felicitaciones para la pareja, por parte de otros rostros televisivos.

“Noooo qué hermoso!!! Felicitaciones a ambos! Qué disfruten de este mágico momento y de su nuevo y bello retoño! Toda la felicidad para la hermosa familia que forman!”, escribió Alison Gohler. Mientras que Luis Jara añadió: “Felicidades a esa hermosa familia”.

Problemas en el parto

El jueves de la semana pasada la situación era distinta y sus seguidores estaban preocupados por el embarazo de la comediante.

Explicó su situación por redes sociales, “venimos saliendo del doctor. La criatura está bien, pero no pretende salir, no está ni ahí, no le importa nada”.

Belenaza, como es conocida en redes, agregó un mensaje para calmar a sus seguidores, que se mostraron muy preocupados por la situación. “Está todo bien, si no nace de aquí a una semana tengo que volver a control”.

Posterior a esta situación, la comediante debió ir a la clínica al comenzar el trabajo de parto.

Durante la madrugada de este martes, Belén Mora, informó que fue a una clínica para dar a luz tercer hijo, pero la situación no salió para nada como ella esperaba.

“Gente, tengo dos centímetros (de dilatación) y me ofrecieron dejarme acá y esperar a que avance o irme para la casa, y quiero irme para la casa”, relató a través de una historia de Instagram.

La integrante del programa del Kike Morandé, explicó los motivos de sus ganas por volver a su casa. “Quiero ver al ‘Poncho’ (su hijo), quiero darme un baño de tina, quiero comer. Eso, así que volvemos más rato. A respirar”.

Más tarde terminó siendo este viernes 14 de febrero, donde finalmente dio a luz a Damián.