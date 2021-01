Roxana Muñoz se refiere a su millonaria multa: «Jamás voy a querer dañar a la gente» En su cuenta de Instagram, Roxana Muñoz habló nuevamente sobre la millonaria multa por mostrar en redes sociales su ayuno de 21 días.

Hace unos días te contamos que la Seremi de Salud Metropolitana confirmó una multa de $20 millones en contra de Roxana Muñoz. Esto por «engañar al público» luego de «promover un ayuno de 21 días, basado exclusivamente en el consumo de agua» a través de su cuenta de Instagram.

La multa se llega luego de que el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G. interpusiera una denuncia en la autoridad sanitaria hacia la ex chica reality a mediados del año pasado.

En el documento publicado por la Seremi se señala que Roxana Muñoz logró pasar de una «audiencia aproximada de 4.000 personas, a una de 353.761, al 01 de agosto de 2020. Promoviendo un “ayuno” denominado “water fasting”, que estaría ‘supervisado’ por un gurú que no es profesional de la salud».

La defensa de Roxana Muñoz

Tras conocerse la multa, la modelo salió a defenderse afirmando que: «Yo jamás he invitado a nadie, cuando me han preguntado cómo se hace el ayuno, yo nunca he dicho ‘hazlo así’, yo nunca he dicho nada de eso».

Pero ahora Roxana Muñoz nuevamente se refirió a la polémica que protagoniza actualmente. Por lo que a través de un video en su cuenta de Instagram, explicó varios detalles de la resolución de la Seremi de Salud.

En primer lugar, la ex de Kike Acuña señaló que: «Yo no tenía conocimiento sobre esa multa hasta el día miércoles que me enteré por la prensa».

Siguiendo por esta línea Roxana afirmó que recién el jueves pudo ir a «buscar ese documento porque estaba en el departamento donde no habito hace más de un año y que está en venta». Junto con agregar que: «Ese documento decía que me habían citado tres veces, pero a mí nunca me llegó nada. No tengo conocimiento de eso, ni de esas citaciones».

Además la modelo señaló que «por lo que me estoy haciendo asesorar para defenderme de estas acusaciones, porque no son verdad».

Por otro lado, Roxana Muñoz comentó que «jamás voy a querer dañar a la gente, Simplemente mostré mi experiencia». También aseguró que toda la gente que la ha criticado por su ayuno le ha faltado el respeto «a la medicina y al Premio Nobel de Medicina de 2016, y a las clínicas de ayuno del mundo».

«Esto no es algo nuevo, no es algo que yo inventé. No es algo que inventó Loren (Lockman)», cerró Roxana Muñoz.