Adriana Barrientos sale a defender a Roxana Muñoz tras millonaria multa Luego de que se conociera la millonaria multa en contra de Roxana Muñoz por su polémica dieta, Adriana Barrientos salió a defenderla.

Sin duda que Roxana Muñoz ha estado en el centro de la noticia por estos días, luego de que se confirmara una multa de cerca de $20 millones por «engañar a la gente» tras promover en sus redes sociales un ayuno de 21 días que solo contemplaba la ingesta de agua.

Hay que recordar que la Seremi de Salud Metropolitana terminó imponiendo esta multa en contra de la modelos, luego de que el Colegio de Nutricionistas Universitarios de Chile A.G presentara una denuncia en su contra en agosto pasado.

Pero una que salió al baile en medio de esta polémica fue Adriana Barrientos, ya que la actual candidata a Constituyente quiso defender a Roxana Muñoz por lo elevado de la multa que recibió la ex chica reality, calificando como «injusto» que ella deba pagar tanto dinero.

«Que rabia que multen a @Roxanamunozchile así cuando es una mamá sola con su hijita, que le ha costado mil salir a delante, sin embargo empresas enormes mienten y engañan y nadie les dice nada! es el colmo que se ensañen con Roxana, muy injusto» escribió la ex modelo en un comentario en Instagram.

La defensa de Roxana Muñoz

Luego de que se conociera la millonaria multa, Roxana Muñoz conversó con Radio Agricultura para dar su versión de los hechos. «Yo jamás he invitado a nadie, cuando me han preguntado cómo se hace el ayuno, yo nunca he dicho ‘hazlo así’, yo nunca he dicho nada de eso» comenzó señalando.

«No sé qué me están acusando, yo no le he hecho daño a nadie, yo solamente cuento mi experiencia como muchos millones de personas cuentan su día a día, cómo viven, cuentan las cosas que hacen, entonces no le veo nada malo a eso, no entiendo qué significa una multa de tanta plata, si además estoy cesante» es parte de lo que comentó en la entrevista.