Pepe Aguilar lanza su disco ‘Se7entas’ en formato vinilo, casette y CD "El disco trae 10 canciones irrepetibles, universales para nuestra cultura hispanoamericana y clásicos de la música popular" comentó Pepe.

‘Se7entas’ es el nuevo disco en el que Pepe Aguilar trabaja hace algunos años, en el cual reúne varias canciones de los artistas más reconocidos de la música hispana de esa época.

«Son clásicos de diferentes colores, sabores y regiones. Y mi voz me da chance de poder cantar básicamente todo lo que me gusta y no quise quedarme con las ganas. Y además, quise regresar a lo básico de la música, a esa época en la cual los músicos que tocan tienen que ser buenos músicos, el cantante tiene que cantar bien, las canciones deben ser buenas, el que grabó debe grabar bien y el que mezcló, lo mismo. Un juego de estrellas, ése era mi tema» señaló el artista.

Este nuevo álbum de Pepe Aguilar contiene 10 temas que ya están en el inconsciente colectivo de la mayoría, por parte de artistas como Sandro, Julio Iglesias, Nino Bravo, Camilo Sesto y ya hemos escuchado dos sencillos: ‘Porque yo te amo’ y ‘Pequeña y frágil’, este último fue lanzado hace sólo unos días.

Frente a la selección de los temas, el cantante aseguró que las eligió por lo que le recordaban. «Fue apelar al recuerdo de esa época, transportarme hacia lo que se escuchaba entonces. Le pregunte a mi madre, hermanos, a los hermanos Durán, ellos son una verdadera enciclopedia, ellos aportaron varias canciones. Ahí fue la selección».

Por otro lado Pepe comentó que este disco pudo salir a la luz gracias a la gente que trabajó con él, entre los que se encuentran los chilenos Francisco y Mauricio Durán, ex ‘Los Bunkers’, quienes se encargaron de la producción. «Ellos son excelentes y prodigiosos músicos con los que ya llevamos tres discos hechos. Y ellos son amantes de la buena música y de la de esa época. Sacaron a relucir arreglos y digitalizaciones que hicimos entre todos» señaló.

Finalmente hay que señalar que dado que este trabajo es un viaje a los años setenta, el artista decidió presentarlo físicamente en vinilo, en cassettes y en CD’s.