Pato Laguna respondió los dichos de su ex Yanina Halabi 1 febrero

Hace algunos días les contamos que Yanina Halabi peló de lo lindo a su ex Patricio Laguna en su cuenta de Instagram -revisa los detalles-. Y como la copucha no demora en agrandarse, sus palabras llegaron a los ojos del modelo, quien no dudó en responder.

Fue a través de Intrusos que el ex concejal aseguró que todo lo que ha hecho durante este tiempo “es parte de un proceso. Si tu me preguntas a mí, yo no necesito ese dinero, pero tenemos que tener claro que en esta sociedad tanto hombres como mujeres tenemos derechos y deberes. Su deber como madre lo tiene desde el momento que nacieron sus hijos. Ahora, eso no lo determino yo, lo determina un juez”, dijo. Todo esto, porque Halabi aseguró que él pedía billetito extra del que necesitan sus retoños.

Además, agregó que ahora llora la carta, porque antes “estuvo casi 8 meses sin hablar por teléfono con mis hijos. Ella llegaba solamente los días domingo a buscar a mis hijos. Los días martes, que tenía día de visita, no llegó en todo el año. Y en 8 meses no llamó nunca a mis hijos por teléfono”.

¡Chuu!