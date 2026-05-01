WWE regresa a Chile: ¿Cuándo es, venta de entradas y qué superestrellas pisarán el país?

La WWE oficializó su regreso a Chile con un evento que forma parte de su próxima gira por Sudamérica. El espectáculo reunirá a varias de las principales figuras de Monday Night Raw, quienes también se presentarán en otros países de la región.

Entre los nombres confirmados destacan Seth Rollins, Becky Lynch, Penta el Zero Miedo y la chilena Stephanie Vaquer, además de otros luchadores que serán parte del tour.

El show en Santiago se realizará el sábado 12 de septiembre en el Movistar Arena, marcando así el retorno de la compañía tras su última visita en 2019, un detalle que ha elevado la expectativa entre los fanáticos locales.

Venta de entradas WWE en Chile

La preventa exclusiva para clientes Tenpo comenzará el martes 5 de mayo a las 10:00 horas. Este proceso ofrecerá un 20% de descuento y requerirá ingresar los seis primeros dígitos de la tarjeta antes de completar la compra con ese mismo medio de pago.

Luego, la venta general se abrirá el jueves 7 de mayo a las 10:01 horas. Ambos procesos estarán disponibles a través de Punto Ticket.

Los precios van desde los $47.100 para tribuna y movilidad reducida, hasta los $235.500 para ubicaciones VIP Ring Side / Diamante. Quienes accedan a la preventa podrán obtener el descuento sobre estos valores.

El paso por Chile cerrará el recorrido regional de la WWE. Antes, el tour incluirá presentaciones el 9 de septiembre en Quito, el 10 en Bogotá y el 11 en Buenos Aires, consolidando así una ruta que busca reconectar con el público latinoamericano.

El regreso de la compañía a Santiago no solo marca un reencuentro con sus seguidores. Sino también una nueva oportunidad para ver en vivo a algunas de las figuras más populares de la lucha libre actual.

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