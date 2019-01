Yanina Halabi se picó y arremetió con todo contra Pato Laguna 31 enero

La relación entre Yanina Halabi y Patricio Laguna no es precisamente de las mejores, ya que desde su separación hace más de un año, los tortolitos viven con dimes y diretes, juicios o indirectas a través de redes sociales. Chata de todo, la modelo quiso funar a su ex en Instagram.

Como todos saben, la tuición de los dos retoños -fruto del amor que alguna vez sintieron- la tiene el ex concejal, quien al parecer no deja que la mamá de los niños se acerque a ellos: “Disculpen mi descargo… pero ya no puede ser más maricón el papá de mis hijos, que no los deja hablar bien conmigo y me pide pensión. Qué pena que no se pueda mantener solo, que quiere seguir sacándome plata”, escribió.

Y aunque la chiquilla no entregó mayores detalles de la situación, todo indicaría que volverá a querellare en su contra, tal como lo hizo cuando lo acusó de violencia intrafamiliar.

¡Chuu!