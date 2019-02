Luis Fonsi estrena “Vida”, el disco más importante de su carrera 1 febrero

Durante la mañana de este viernes Luis Fonsi lanzó “Vida”, nuevo disco con el que regresa a las pistas con un material completo tras cuatro años de ausencia.

El nuevo trabajo musical del puertorriqueño lo ha catalogado como el más importante de su carrera, ya que es el que llega en uno de los momentos más grandes que ha vivido como artistas tras su éxito con “Depacito”, el que le abrió paso a conquistar nuevos países y a ganar un sinfín de reconocimientos a nivel mundial.

Así entonces, en el nuevo álbum los fans encontrarán el sencillo anteriormente mencionado, así como también los conocidos “Imposible” junto a Ozuna o “Échame La Culpa” en colaboración con Demi Lovato. A ellas, se suman nuevas corta venas como “Sola”, “Le Pido Al Cielo”, “Ahí Estás Tú”, “Tanto Para Nada”, entre otras que nos confirman que Fonsi sigue manteniendo su esencia que llega directo al corazón.

“Mucha gente pensó que me alejé de ese lado romántico y siempre dije’no me he alejado, no me voy pa’ ningún sitio’. Yo sigo siendo un cantante romántico, yo sigo hablando ese idioma romántico. Pero a la misma vez me gusta poder hacer ambas cosas. No me gusta que me limiten“, dijo.

Cabe recordar que “Vida” ya se encuentra disponible en todas las plataforma digitales y de manera física en Estado #46, Stgo Centro.

¡Escúchalo acá!