Ex Calle 7 vive delicado estado de salud: Está postrada por un tumor cerebral 8 febrero

Era 2011 cuando Scarlett Ortega ganó la final de Calle 7 gracias a su talento en el canto y la garra en cada competencia. De eso, infelizmente queda poco, ya que la chiquilla está atravesando un difícil estado de salud que la tiene postrada desde el año pasado, cuando empezó con dolores estomacales, vómito y náuseas.

Viviendo en Argentina, donde trabajaba para una compañía de teatro musical, decidió ir al médico cuando le recomendaron realizarse una resonancia nuclear, la que finalmente diagnosticó su situación; Un tumor cerebral llamado Ependimoma. Volvió a Chilito, se sometió a varias cirugías, pero la cosa siguió igual que antes, incluso peor.

“Se le paralizaron las cuerdas vocales, no se sostiene en pie, no habla, de la cara solo mueve los ojos y debe alimentarse con sondas, ya que no puede comer sola ni tragar”, dijo su mamá a Chilevisión Noticias.

Pese a su diagnóstico, la chiquilla de 25 años fue dada de alta y está asistiendo a terapias en la Teletón, donde junto a los especialistas de la rehabilitación pretenden que vuelva a lograr su independencia, gracias a la recuperación de su parte motora.

¡Mucha fuerza para ella!