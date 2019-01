Azafata subió al columpio a Álvaro Salas en pleno viaje 22 enero

Seguramente el 2018 fue uno de los años más estresantes para Álvaro Salas, luego de que saliera a la luz una demanda de paternidad puesta por la mamá de un chiquillo adolescente al que finalmente reconoció tras varios exámenes de ADN que confirmaron que él es el taita. Al joven se sumó su media hermana mayor, quien contó con la misma suerte luego de que se paseara por uno que otro programa de farándula contando su verdad.

Y como la memoria del chileno es buena y la picardía siempre se hace notar, una azafata no dudó en subirlo al columpio luego de que lo viera en el vuelo que ella estaba a cargo. “¡Mi papá me vino a ver al avión! … me reconoció”, dijo, para más tarde agregar: “Chao papi”.

(También te puede interesar: Hijo de Álvaro Salas aparece en pantalla por tras polémica de paternidad)

Para la sorpresa de ella, Salas se lo tomó con humor.

¡Revisa desde los 2:00 minutos!