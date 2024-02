¿Quién es Paola Salas, la hija de Álvaro Salas que estaría en situación de calle?

En la jornada de ayer, domingo 18 de febrero, la periodista Cecilia Gutiérrez compartió impactante noticia en sus redes sociales.

Mediante historias de Instagram, la comunicadora aseguró que Paola Salas, hija del comediante Álvaro Salas, se encontraría viviendo en la calle.

Cabe recordar, que la mujer fue reconocida legalmente en noviembre del 2018 por el humorista.

Además, en el extinto programa de Chilevisión, Primer Plano, la joven indicó que «él es un buen padre en el aspecto de que monetariamente siempre me ha ayudado. Pero afectivamente no lo es».

En sus redes sociales, la conductora del podcast Bombastic comentó el difícil momento que estaría atravesando Paola. «Hoy, Paola está viviendo en situación de calle en Viña del Mar», indicó.

Asimismo, según mencionó al medio TiempoX, Gutiérrez se enteró de la noticia por un vecino del barrio Miraflores, zona de la ciudad viñamarina.

Además, la periodista agregó que «ella se pone afuera de una panadería a pedir plata».

¿Quién es Paola Salas?

No cabe duda, que esta noticia ha causado revuelo en todos los medios de espectáculo, por ello te enseñamos quién es la hija del comediante.

La mujer fue reconocida legalmente por Salas en el 2018, cuando tenía 33 años. En esta línea, Paola siguió el camino de su hermano Matías, quien también fue reconocido por Álvaro meses antes.

En el 2018, en un desfile de la Fundación Santa Clara en el Hotel W, en el que su hermano debutó como modelo, Paola realizó ciertas declaraciones a La Cuarta.

«Ahora soy reconocida como Salas, pero no quiero hablar de eso. Me quedó con lo que está haciendo Matías (su hermano), yo también fui modelo, así que fascina. Se nota que la sangre Salas es de modelos», indicó.

«Cuando lo vi en la pasarela me tiré al suelo para sacarle muchas fotos, él me pidió que lo viniera a apoyar como su hermana y aquí estoy, siempre estaré con él. Vamos a cumplir un mes de hermanos el próximo 18, pero es como si nos conociéramos de años, la verdad estoy enamorada de él y soy feliz. Después de la tormenta sale el sol y el sol fue mi hermano, eso es lo que me sale del corazón», consignó al mencionado medio.