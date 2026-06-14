Duro anuncio contra Paty Maldonado: lo confirmaron en pleno programa

Recientemente, Pablo Mackena alzó la voz frente a una grave acusación en su contra de parte de Paty Maldonado. Incluso, aseguró que piensa tomar acciones legales.

La opinóloga indicó que el escritor era «borracho» y lo vínculo a un atropello que ocurrió hace años. De acuerdo a sus palabras, Mackena no habría prestado ayuda e incluso después del incidente habría partido del país.

Pablo Mackena desmiente a Paty Maldonado

En conversación con Fran García-Huidobro en Primer Plano, el escritor indicó: «Es muy feo, muy desagradable estar metido en bailes ajenos (…) no se sostiene por ningún lado».

Frente a estas afirmaciones, Pablo Mackenna fue categórico al desmentir la historia.

Respecto al origen de estos dichos, los asoció con Cuchillo Eyzaguirre. «Yo estoy seguro que tiene que ser Cuchillo (Eyzaguirre) porque son los mismos argumentos que él tira a medias en el video, ella toma de ahí», afirmó.

De este modo, aseguró que la acusación «es absolutamente falsa».

Sobre el hecho en cuestión, Mackenna explicó cuál habría sido realmente su vínculo con el caso. «La única manera en tú puedes ponerme cerca de este evento, lo hago yo. A este señor lo atropellan. Yo conocía mucho a la hija, al pololo de la hija, me llama mi hermano, (diciendo) que lo atropellaron (…) (Yo le dije) ‘Yo vi pacos, yo vi carabineros’, debo haber pasado 40 minutos después», relató.

Asimismo, expresó: «Cuando tiró la fecha Paty Maldonado, que dijo octubre del ‘87, yo estaba estudiando arquitectura, me cambié a ingeniería comercial el ‘88 y en segundo año, en septiembre del ‘89, yo decido irme a estudiar filosofía a Alemania».

«Yo no me arranco, no dejo a la gente tirada. Ella está acostumbrada a que la muerte se trate de esta manera», agregó Pablo Mackena.

Anuncia acciones legales

Durante la conversación, Fran García-Huidobro le preguntó si evaluaba recurrir a la justicia por estas acusaciones. Ante esto, contestó: «A mí me da una lata meterme con este gremlin, pero sí, por supuesto».

Además, reconoció: «Me es muy doloroso y es doloroso para mi hija, la he hecho pasar por cuanta mierda (…) para que me anden regalando muertos ajenos. No estoy dispuesto».

Finalmente, insistió en la gravedad de las acusaciones. «No te pueden cargar un muerto y después una violación así al voleo», cerró.

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