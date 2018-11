Hijo de Álvaro Salas aparece en pantalla por tras polémica de paternidad 19 noviembre

Hace algunas horas y por primera vez, Matias, hijo recién reconocido de Álvaro Salas se armó de valor y decidió hablar públicamente de su relación con el humorista tras la polémica demanda de paternidad en la que se vio envuelto.

Resulta que el chiquillo de 17 años y su mamá, Soledad Rodríguez, aceptaron que el programa Intrusos le hiciera algunas preguntas sobre lo que ha pasado durante los últimos días. “Yo creo que se pudo haber evitado todo esto. Fueron meses duros, al principio sobretodo. Es doloroso que un padre te niegue. Después me di cuenta que la vida es tan linda, tan corta, que pasarla mal por un tema así, no lo vale”, dijo.

Al mismo tiempo, el adolescente que a simple vista tiene un parecido indiscutido con el “Rey del Chiste”, aseguró no tener rencor con su papá no se niega a establecer una relación con él y/o su otra. “Ojalá los lazos sigan creciendo. Aunque el padre no esté presente, podemos hacer un lazo de hermanos”, agregó.

*Revisa desde el minuto 3:20.