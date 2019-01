A Patricia Maldonado le sacaron los choros del canasto y se paró con periodista de La Red 22 enero

Patricia Maldonado se ha visto envuelta en varios polémicas durante el último tiempo. Después de un 2018 en el que la intentaron sacar a como de lugar de Mucho Gusto, la panelista no estuvo ni ahí y siguió firme en su puesto. Por lo mismo, hoy la Pati tuvo su día de furia con un equipo de La Red, a los que enfrentó cuando intentaron hacerle un par de preguntas a la salida de Mega.

El periodista se acercó para consultarle sobre los dichos de Tatiana Merino -quien la trató de mentirosa por un rumor del pasado-, pero la señora se anduvo enojando y a grito pelado respondió “¿Estudiaste 5 años para estar gritando como un marrano? ¿Vienes de una población callampa?, por favor, mijo, son cinco años de estudio, no te los podís farrear de esa manera”.

Tras el insulto, Maldonado aseguró que tenían que pagarle para que ella hablara. “Yo no bajó el vidrio, no me interesa. Me tienen que pagar. Págenme, págenme. Ustedes hacen el programa conmigo. Háganme un bono, págenme y yo les subo la sintonía. Pero mi amor, mantenga su oficio como periodista. No se rebaje así como tonto”, concluyó antes de cerrar su ventana.

Parece que andaba con poca paciencia, porque se convirtió en viral su exagerada reacción.

¡Revisa el día de furia aquí!