Confirman show de celebración por los 40 años de Pateando Piedras de Los Prisioneros: fecha, recinto y cómo comprar entradas

Los fanáticos de Los Prisioneros tienen una cita imperdible. Se confirmó un espectáculo especial para conmemorar los 40 años de Pateando Piedras, uno de los discos más emblemáticos e influyentes de la música chilena.

La celebración estará encabezada por Miguel Tapia, baterista e integrante fundador de la histórica banda de San Miguel, quien llevará al escenario del Teatro Caupolicán un show dedicado a revivir el recordado álbum lanzado originalmente en 1986.

La presentación se realizará el próximo 15 de septiembre, fecha en la que se cumplen exactamente cuatro décadas desde la publicación de Pateando Piedras. Instancia, en la que los fanáticos podrán disfrutar del disco y también de otros clásicos del Los Prisioneros.

Vale señalar que este disco fue de gran importancia para la icónica agrupación nacional, ya que pudieron consolidad su alcance popular y cultural. Algunas canciones de este disco que se transformaron en himnos y siguen sonando hasta hoy son El baile de los que sobran, Muevan las industrias, ¿Por qué no se van? y Quieren dinero.

¿Cuándo y cómo comprar entradas?

Las entradas para este esperado concierto estarán disponibles desde el mediodía del lunes 15 de junio a través del sistema PuntoTicket.

De este modo, los seguidores de Los Prisioneros tendrán la oportunidad de revivir en vivo una de las obras más trascendentes de la música nacional, en una noche que promete estar cargada de nostalgia, historia y grandes canciones.

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