La reciente detención de Francisco Huaiquipán por una investigación de presuntos delitos sexuales no solo generó repercusiones en el ámbito judicial, sino que también trajo de vuelta uno de los episodios más recordados de su paso por televisión.

Se trata de la feroz discusión que protagonizó con Juan «Chispa» Lacassie durante la primera temporada de Mundos Opuestos, en 2012. El registro volvió a circular en redes sociales y despertó nuevamente el interés de los seguidores del emblemático reality de Canal 13.

En aquella oportunidad, ambos participantes protagonizaron un tenso enfrentamiento que estuvo cerca de terminar en una agresión física. Todo ocurrió después de una competencia por equipos, en medio de las diferencias que arrastraban durante la convivencia.

Mientras compartían junto a la piscina con otros integrantes del encierro, Huaiquipán decidió encarar al skater.

“Vo’ eres terrible tonto para la volada”, le lanzó el exfutbolista, antes de levantarse para enfrentarlo directamente.

La discusión comenzó a subir de tono y rápidamente llamó la atención de los demás participantes, quienes intentaron evitar que la situación pasara a mayores.

La frase de Chispa que encendió aún más la discusión

Uno de los momentos más recordados del enfrentamiento llegó cuando Huaiquipán lanzó una advertencia que dejó en evidencia el nivel de tensión entre ambos.

“Si te quiero pegar, te pego”, expresó el exjugador de Colo-Colo.

Sin embargo, lejos de intimidarse, Chispa Lacassie respondió con una frase que terminó convirtiéndose en una de las más recordadas de aquella temporada.

“Bueno, pégame. Si me pegas te demando, es súper fácil. Los choros están en la cárcel, no andan sueltos”, contestó.

La respuesta provocó una nueva reacción de Huaiquipán y obligó a otros participantes a intervenir para controlar los ánimos.

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