¡No apto para cardíacos! Faloon y Raimundo Cerda elevaron la temperatura con osada sesión fotográfica al desnudo

Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda protagonizaron un llamativo momento en «Volverías con tu ex? 2». En el capítulo, la pareja tuvo una profunda conversación sobre los problemas que marcaron su relación y los motivos de su distanciamiento.

Durante el diálogo, Rai recordó las constantes discusiones que protagonizaban. «¿Por qué peleábamos afuera tanto, sin motivo alguno? ¿Por qué nos distanciamos si podíamos estar cerca?», preguntó.

Faloon apuntó a la intervención de terceros como uno de los factores. «Tú sabes que pasaron otras cosas, gente que se metió», respondió.

Sin embargo, el exchico reality insistió en el tema: «¿Pero tanto puede influir en una relación de dos personas que se aman que se metan otros?».

«Porque yo no lo podía controlar, en ese minuto sí me importó eso… Los límites que pusiste tú no fueron los que yo necesitaba», explicó ella.

El romántico desayuno de Faloon y Rai

Al día siguiente, ambos compartieron un desayuno en el que respondieron preguntas sobre su relación. Al recordar los consejos que han recibido mutuamente, Faloon destacó la capacidad de Rai para ayudarla a fijarse en pequeños detalles.

«Yo a lo mejor no veo las cosas con más detalles y tú has visto esos detalles que me han ayudado», comentó.

Raimundo, en tanto, valoró una enseñanza de su pareja: «No sobre analizar tanto las cosas, que tengo que dejarme confiar más por la persona que dice que me ama».

También recordaron el primer acercamiento de Rai con los hijos de Faloon. Ella relató cómo reaccionó cuando él decidió esperarla mientras iba a buscarlos.

«Anda a buscarlos, te espero», le habría dicho el joven. «Ay no, me derrito», reconoció la exchica Yingo.

La diferencia de edad entre ambos, que alcanza los diez años, también apareció en la conversación. Faloon bromeó: «Está claro que a mí no se me nota».

«Siempre he dicho que me encanta tu madurez, pero también tienes esa alma de cabra chica, porque si fueras una señora sería aburrido», respondió Rai.

Más adelante, la exchica Yingo habló sobre sus inseguridades al iniciar la relación. «¿Quién va a querer a esta mujer que pasó por esto, que tiene estas responsabilidades? Nadie, menos un joven que está en otra etapa de la vida», reflexionó.

La conversación también abordó su intimidad. Faloon le preguntó a Rai qué era lo que más disfrutaba de su vida sexual juntos.

«Para mí es perfecto contigo, ahí tenemos comunicación, y no en lo otro, ahí tenemos una muy buena comunicación en el sexo», contestó él.

Finalmente, ambos protagonizaron una sensual sesión de fotografías al desnudo, bajo la dirección de un fotógrafo.

Sigue a Corazon.cl en Google Discover Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed. Seguir en Google