Fallece a los 79 años reconocido periodista chileno: dejó una extensa trayectoria en los medios de comunicación

El periodismo chileno enfrenta una nueva pérdida. Este viernes se confirmó el fallecimiento de Salvador Schwartzmann Hasson, reconocido comunicador nacional que murió a los 79 años.

La noticia fue confirmada a Radio Bío Bío, emisora donde trabajó durante casi 30 años y en la que construyó una parte importante de su carrera profesional.

Fallece a los 79 años Salvador Schwartzmann, histórico periodista de la región del Biobío

Schwartzmann dejó una profunda huella en el periodismo regional, especialmente en Concepción y sus alrededores. Durante décadas participó en distintos medios de comunicación y cubrió el acontecer informativo de la zona.

Su trayectoria incluyó pasos por los diarios Color, El Sur y Crónica de Concepción. También trabajó en Canal 9 y en la revista Nos, consolidando una extensa carrera vinculada a los medios de la región del Biobío, según consignó Radio ADN.

Con los años, su nombre se convirtió en uno de los referentes de la prensa local. Además, compartió su trabajo con distintas generaciones de periodistas y profesionales de las comunicaciones.

En la última etapa de su vida profesional, Salvador Schwartzmann ya se encontraba retirado de las comunicaciones. Sus últimos años los pasó en Papudo, localidad ubicada en la región de Valparaíso.

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