Confirman la muerte de cantante e influencer chileno a los 35 años: llevaba meses hospitalizado

La música urbana chilena está de luto tras confirmarse la muerte de Juan Basso, conocido artísticamente como JB The Voice. El cantante falleció durante la madrugada de este martes, a los 35 años, luego de enfrentar una compleja situación médica.

El artista permanecía internado en el Hospital San Juan de Dios desde agosto. Durante ese periodo, compartió algunas actualizaciones sobre su estado de salud y las complicaciones que enfrentaba.

La noticia provocó diversas reacciones entre sus cercanos y personas vinculadas al mundo de la música. Uno de ellos fue Diego González, quien le dedicó un emotivo mensaje a través de Instagram.

«Me quedo con nuestros momentos alegres amigo. Te quiero mucho. Fuiste un guerrero y ahora estás descansando con Diosito. Nos vemos pronto», escribió en la publicación.

Las complicaciones de salud que enfrentó JB The Voice

Durante los últimos meses, el estado de salud del cantante generó preocupación. El propio JB The Voice había relatado parte de su proceso médico y las intervenciones a las que tuvo que someterse.

Todo comenzó con una operación de hernia. Sin embargo, posteriormente desarrolló una peritonitis aguda y una septicemia. Ambas complicaciones agravaron su condición y lo llevaron a enfrentar múltiples procedimientos quirúrgicos.

A finales de octubre, el músico publicó un registro audiovisual desde el hospital. Junto a las imágenes, compartió una frase que reflejaba el difícil momento que atravesaba: «Luchar por la vida no es fácil».

Anteriormente, en agosto, también había entregado detalles sobre la gravedad de su situación. En esa oportunidad, reconoció que estuvo cerca de morir y describió las dificultades que enfrentaba durante su recuperación.

«Estuve a punto de morir, aunque aún nadie sabe si vivo», expresó en aquella publicación.

Además, contó que sufría intensos dolores y debía permanecer conectado a distintos catéteres.

En el ámbito musical, JB The Voice desarrolló una trayectoria ligada a la escena urbana nacional. Durante su carrera publicó distintos sencillos que continúan disponibles en plataformas digitales.

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