Naya Fácil arremetió contra antiguo dueño de su penthouse en Las Condes y reveló desconocido antecedente: «¿Cómo puede existir…?»

Un nuevo conflicto enfrenta Naya Fácil a raíz de la millonaria propiedad que compró en el exclusivo sector de El Golf, en Las Condes. Esta vez, la influencer apuntó contra el anterior dueño del penthouse y reveló detalles de la negociación que hasta ahora no había hecho públicos.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenidos manifestó su molestia. Según explicó, ambos firmaron un acuerdo de confidencialidad durante la compraventa. Sin embargo, aseguró que el antiguo propietario estaría entregando información sobre la operación.

La influencer aclaró que nunca ha revelado quién le vendió el departamento. Esto, precisamente, por el compromiso que habrían adquirido ambas partes.

“Nunca les he contado quién me vendió el departamento, porque no corresponde. Firmamos un contrato de confidencialidad”, explicó.

Naya Fácil denunció problemas que no le habrían advertido al comprar su penthouse

Pero ese no sería el único motivo de su enojo. Naya Fácil también cuestionó las condiciones en que recibió el inmueble, especialmente por las filtraciones de agua que quedaron en evidencia durante las últimas lluvias en Santiago.

De acuerdo con su testimonio, el vendedor nunca le habría informado sobre estos problemas. Además, aseguró que ha intentado contactarlo por distintos medios para buscar una solución, pero no habría conseguido respuestas.

“Que arregle el techo. Nosotras nos hemos intentado comunicar con él, de todas las maneras posibles, (para hablar) de las filtraciones que nunca nos dio a saber”, reclamó.

La influencer agregó que encontró otros desperfectos en la propiedad que tampoco le habrían comunicado antes de cerrar el negocio.

En medio de esta situación, Naya Fácil contó que un programa de televisión le ofreció mostrar públicamente las filtraciones de su departamento. No obstante, decidió rechazar la propuesta y abordar el conflicto por las vías correspondientes.

Finalmente, la creadora de contenidos cuestionó la actitud del antiguo propietario. Esto, luego de enterarse de que estaría hablando públicamente sobre la compraventa, pese a los problemas que ella denuncia.

“¿Cómo puede existir gente tan patuda de andar diciendo eso? A mí me daría vergüenza, si el depa lo entregaste en esas condiciones”, expresó.

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