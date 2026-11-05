Ex futbolista chileno enfrenta investigación por presuntos delitos sexuales en contexto familiar

Francisco Huaiquipán fue detenido en Los Vilos y enfrenta una investigación por presuntos delitos sexuales que involucraría a tres víctimas de su entorno familiar. La Fiscalía entregó nuevos antecedentes sobre una causa que contempla hechos que se remontarían a 2009.

Un complejo escenario judicial enfrenta el deportista luego de que la Policía de Investigaciones (PDI) concretara su detención en la comuna de Los Vilos, región de Coquimbo, en el marco de una investigación por presuntos delitos sexuales.

El exjugador de Colo Colo quedó a disposición de la justicia y deberá enfrentar una audiencia de formalización. La causa, que lleva adelante la Fiscalía Metropolitana Sur, contempla denuncias de tres personas que eran menores de edad cuando habrían ocurrido los hechos investigados.

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, las denunciantes pertenecen al entorno familiar del exdeportista. La indagatoria considera presuntos episodios reiterados de abuso sexual y violación, cuyos antecedentes se expondrán ante el tribunal.

Fiscalía reveló detalles de la investigación contra Francisco Huaiquipán

La fiscal jefa de Género de la Fiscalía Metropolitana Sur, Yazmin Salech, entregó detalles sobre las diligencias. Confirmando que la investigación se extendió durante cerca de un año.

Según explicó, las denuncias apuntan a presuntos hechos de carácter sexual que habrían afectado a tres víctimas cuando todavía eran menores de 18 años.

Además, la fiscal precisó que algunos episodios investigados se remontan a varios años atrás. De hecho, el antecedente más antiguo que se considerará en la formalización correspondería a 2009.

Sin embargo, Salech aclaró que existen hechos que estarían prescritos debido al tiempo transcurrido, por lo que no formarán parte de los cargos que el Ministerio Público comunicará durante la audiencia.

¿Qué se sabe sobre las posibles víctimas?

Uno de los antecedentes más delicados de la causa apunta a que las tres personas que aparecen en la investigación pertenecían al entorno familiar del exjugador.

La Fiscalía mantuvo en reserva sus identidades y el vínculo específico que mantenían con Huaiquipán, considerando la naturaleza de las denuncias y la necesidad de proteger a las personas involucradas.

Asimismo, el Ministerio Público no descartó que puedan surgir nuevos antecedentes durante el desarrollo de la investigación.

Por ahora, el caso continúa su curso judicial y será el tribunal el encargado de conocer las imputaciones y resolver las medidas cautelares que correspondan.

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