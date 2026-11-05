Conocido exjurado de MasterChef reveló delicado episodio de salud: sufrió dos infartos y fue intervenido

Un complejo episodio de salud enfrentó el reconocido chef chileno Chris Carpentier durante los últimos días. El cocinero reveló que sufrió dos infartos al corazón, situación que lo llevó a someterse a una intervención médica de urgencia.

La noticia la dio a conocer la noche del miércoles, mediante un video que compartió en su cuenta de Instagram. Desde Colombia, país donde reside actualmente, el exjurado de MasterChef entregó detalles de lo ocurrido.

Según explicó, el episodio sucedió aproximadamente una semana antes de realizar la publicación. Además, confirmó que los médicos debieron instalarle un dispositivo para tratar su problema cardíaco.

“Hace una semana aproximadamente tuve dos infartos al corazón. Me pusieron un stent, pero ya estoy mucho mejor”, contó el chef, de 53 años.

Tras revelar la situación, Carpentier aprovechó de agradecer las numerosas muestras de cariño que recibió durante su recuperación. En particular, mencionó a sus familiares, hijos, amigos y compañeros de trabajo. También dedicó palabras a quienes se preocuparon por su estado y le enviaron mensajes a través de las redes sociales.

Sin embargo, la experiencia también provocó una reflexión personal en el cocinero. A través de la descripción de su publicación, reconoció que este año ha estado marcado por momentos difíciles y que lo ocurrido le permitió replantearse algunas prioridades.

“Este 2026 no ha sido fácil. Después de dos infartos, la vida me recordó que hay que bajar un poco el ritmo y aprender a disfrutar más”, expresó.

En esa misma línea, el exjurado de MasterChef compartió un mensaje sobre la importancia de enfrentar la vida con mayor tranquilidad, sin dejar que las preocupaciones cotidianas ocupen todo el espacio.

“Tomemos la vida un poquito más liviano, porque al final todo pasa en la vida. Pasa lo bueno y pasa lo malo”, manifestó.

Finalmente, Carpentier aseguró que espera dejar atrás este complicado episodio y comenzar el próximo año con energías renovadas.

“Ya quiero cerrar este capítulo y recibir el 2027 con salud, tranquilidad y buena energía para todos. ¡Gracias por estar ahí!”, escribió.

Los anteriores problemas de salud de Chris Carpentier

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el chef enfrenta complicaciones médicas. En 2024, también habló públicamente sobre sus problemas de salud, luego de revelar que padecía una afección en la columna.

En aquella oportunidad, explicó que la condición afectaba su movilidad y que incluso influyó en su decisión de abandonar MasterChef Celebrity Colombia.

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