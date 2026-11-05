Un nuevo cruce mediático protagonizaron Di Mondo y José Antonio Neme. Esta vez, el enfrentamiento surgió luego de que el periodista se refiriera a la posible participación del socialité en la próxima Gala del Festival de Viña del Mar 2027.

Todo comenzó cuando el conductor de Mucho Gusto abordó el tema en el programa Que te lo digo. En esa oportunidad, Neme manifestó que veía poco probable que el fashionista recibiera una invitación por parte de Mega. Considerando el conflicto judicial que mantiene actualmente con la señal televisiva.

“Creo que no va a estar invitado por el canal por razones obvias, o sea, tiene un litigio judicial con el canal y hasta que eso no se resuelva, las relaciones entre las partes tienen que mantenerse congeladas”, comentó.

Pero eso no fue todo. El periodista también reconoció que encontraba extraño el caso de Di Mondo y que había aspectos de la controversia que no lograba comprender.

“En lo personal, encuentro que todo el caso de Di Mondo me parece muy extraño, como que hay piezas que no me calzan”, agregó.

Di Mondo respondió sin filtro a José Antonio Neme

Las declaraciones del animador no pasaron inadvertidas para el socialité, quien decidió responder durante el mismo espacio de espectáculos.

«Perdón que lo diga, yo casi nunca uso un garabato, pero que Neme no se venga a hacer el hue…»

En primer lugar, Di Mondo cuestionó que Neme pusiera en duda su presencia en la Gala de Viña, considerando el impacto que, según aseguró, tuvieron sus anteriores participaciones en el evento.

“Muchas veces he salido en Twitter como marcando tendencia a nivel mundial”, afirmó.

Sin embargo, uno de los momentos más comentados de su intervención llegó cuando abordó el conocimiento que, según él, tenía Neme sobre su diagnóstico de VIH.

Finalmente, Di Mondo detalló que “yo no tengo ninguna mala onda con él ni con nadie, en verdad, no tengo rencor ni odio contra la gente de Mega. Ojalá que les vaya bien en el negocio porque van a tener que pagar mucha plata, eso seguro, yo voy a dar la pelea”.

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