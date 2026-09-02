Revelan supuesto romance de Coté López con estrella del fútbol mundial: habría recibido millonario regalo en Italia

Un inesperado capítulo de la vida sentimental de Coté López volvió a aparecer en el mundo del espectáculo. Esta vez, Cecilia Gutiérrez reveló un supuesto romance que la empresaria habría mantenido con un reconocido futbolista durante su estadía en Italia.

El tema surgió en el podcast Bombastic, donde la periodista entregó algunos detalles de la relación. Según su relato, el vínculo se habría producido durante uno de los períodos en que López estuvo separada de Luis “Mago” Jiménez.

“Cuando Coté López estuvo separada del ‘Mago’ en Italia, ella estuvo con un futbolista de primera línea. De primera, primera línea”, afirmó Gutiérrez.

La comunicadora fue todavía más lejos y aseguró que se trataba de una figura de enorme reconocimiento internacional.

“Uno de los futbolistas más famosos del mundo estuvo con Coté López”, sostuvo.

La revelación sorprendió a Jon Reyes, invitado al capítulo, quien reaccionó inmediatamente: “No te puedo creer, niña”.

El supuesto regalo millonario

Gutiérrez también entregó un particular detalle sobre el supuesto romance. De acuerdo con su versión, el futbolista habría estado muy interesado en la chilena e incluso le habría realizado un costoso regalo.

“Le regaló un anillo de más de 17 mil dólares, en esa época”, aseguró la periodista.

“Ella estaba bien con él, le gustaba, lo estaba conociendo. Él estaba muy interesado en ella”, agregó.

Sin embargo, según el relato de Gutiérrez, la historia no habría continuado. López posteriormente retomó su relación con Luis Jiménez.

La periodista tampoco quiso revelar la identidad del supuesto futbolista, aunque sí entregó algunas pistas. Precisó que sería brasileño y que el encuentro habría ocurrido mientras Coté López estaba en Italia.

“Es un futbolista de primera línea… No es italiano, es brasileño. Fue en Italia”, cerró la panelista de Hay que decirlo.

Ante el misterio, Jon Reyes incluso propuso intentar descubrir de quién se trata. “Hagamos la pega y encontrémoslo nosotros”, bromeó.

“No creo que sea difícil encontrarlo porque es muy famoso”, respondió Gutiérrez, dejando abierta la incógnita sobre la identidad del supuesto galán de la empresaria.

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