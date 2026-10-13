Figura de la TV arremete contra padre de su bebé y lanza potente descargo: «Y el papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable…»

Cony Capelli volvió a generar repercusiones en redes sociales tras publicar un duro mensaje dirigido a Sebastián Daroch, padre del bebé que espera. La ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile cuestionó la actitud de su expareja y expresó su molestia por la situación que enfrenta durante el embarazo.

La exchica reality utilizó sus historias de Instagram para compartir su descargo. En la publicación, aseguró que debe asumir la responsabilidad del proceso mientras Daroch estaría disfrutando de salidas nocturnas.

“Y el papá saliendo a carretear mientras una se hace responsable como mujer de un bebé. Me cansé, ya no me callo más”, escribió.

Sin embargo, el mensaje estuvo disponible durante pocos minutos antes de que Capelli decidiera eliminarlo. Cabe recordar que la pareja confirmó el término de su relación a mediados de septiembre.

En la misma publicación, la influencer también reconoció que atraviesa un período de angustia. “Es muy difícil para mí esto viviendo el proceso que estoy viviendo. Es muy difícil. Me encuentro en una situación de mucha angustia”, expresó.

Cony Capelli agradeció el apoyo durante su embarazo

Antes de compartir este último descargo, Capelli había publicado una reflexión sobre su experiencia durante el embarazo y el respaldo que ha recibido de sus seguidoras.

En ese mensaje, agradeció el cariño y la compañía de su comunidad en redes sociales, especialmente durante esta etapa de su vida.

“Quiero agradecer a mi pequeña comunidad por acompañarme en este proceso con tanto amor, cariño, precaución y empatía”, señaló.

La exchica reality también reconoció que no ha sido un camino fácil y que, en varias ocasiones, ha enfrentado el proceso en soledad.

“Muchas veces en este proceso me he sentido sola”, admitió. Pese a ello, destacó el vínculo que mantiene con quienes la siguen desde antes de convertirse en madre.

“Gracias a mis conistas que son quienes me apañan desde antes de ser mamá, siempre con esa confianza plena en quien soy y en lo que puedo lograr. Hoy es un día muy feliz para mí”, concluyó.

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