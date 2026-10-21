Rostro de Chilevisión confirma su salida de la señal y evalúa nuevas propuestas: «El que pague mejor…»

Cony Capelli confirmó que ya no forma parte de Chilevisión. Tras varios meses vinculada a la estación, la exchica reality decidió tomarse una pausa de la televisión y analizar nuevas oportunidades profesionales.

Su paso por CHV comenzó después de ganar la primera temporada de Gran Hermano Chile. Desde entonces, participó en distintos espacios del canal, entre ellos Plan Perfecto, donde se desempeñó como panelista y abordó temas de actualidad y espectáculos.

Más tarde, se incorporó a Fiebre de Baile. Aunque dejó la competencia antes de la final, regresó para la segunda temporada y consiguió el tercer lugar.

Hace algunos días, además, volvió a aparecer en pantalla durante su participación en Fiebre de Canto.

Cony Capelli explica por qué dejó Chilevisión

En declaraciones a las que tuvo acceso La Cuarta, la bailarina aclaró su situación contractual y explicó los motivos de su salida.

«Ya no estoy en Chilevisión», afirmó.

Luego, detalló cómo terminó su vínculo con la estación y por qué decidió no continuar en sus programas.

«Se me acabó el contrato y me lo habían alargado por Fiebre de Baile. Me quisieron para Fiebre de Canto, pero la verdad es que yo quise un break, con el cual sigo hasta ahora», explicó.

Sin embargo, su decisión no significa que quiera mantenerse alejada de la pantalla. Capelli aseguró que actualmente analiza distintas alternativas para definir su futuro laboral.

«Tengo unos proyectos que me están ofreciendo en distintos canales. Y estamos viendo con mi querido Suro (su mánager), pues, el que pague mejor, me llevará», comentó.

Cony Capelli tendrá una aparición en el regreso de Vértigo

Mientras define sus próximos pasos profesionales, la exchica reality tendrá una aparición televisiva esta semana.

Este jueves participará como invitada en el regreso de Vértigo. En el espacio compartirá con Pincoya, Kenita Larraín, Máximo Menem, Benjamín Vicuña y Fernando Larraín.

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