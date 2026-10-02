«Mucho olor a poto»: mujer contó incómoda experiencia en el ginecólogo y decidió abandonar la consulta

La instructora de yoga Isabel Boza generó diversas reacciones en redes sociales tras compartir una particular experiencia que vivió durante una visita al ginecólogo.

La mujer, que cuenta con más de 10 mil seguidores en Instagram, relató que llegó temprano a un centro médico para realizarse un chequeo. Sin embargo, al ingresar a la consulta se encontró con un detalle que la sorprendió.

Según contó en un video publicado en su cuenta, un fuerte olor la llevó a cuestionar al especialista antes de comenzar la atención.

«Me levanto en la mañana temprano para venir al doctor, ¿cachái? Vengo al doctor y no me puedo atender, ¿cachái? Porque entro y había un olor a culo, pero que no se podía aguantar», relató.

Instructora de yoga relató incómodo momento en el ginecólogo y decidió irse

La instructora explicó que el olor fue evidente apenas entró al lugar. Por eso, decidió comentárselo directamente al ginecólogo.

«Yo entro y así como que me pega el charchazo. Y le digo: ‘Doctor, hay mucho olor a poto’. Y me dijo: ‘¿Qué quiere que haya? ¿Olor a flores? Yo soy ginecólogo’», señaló.

Boza incluso le preguntó si podía utilizar algún aromatizante para solucionar la situación. Sin embargo, aseguró que recibió una negativa.

«‘Pero doctor’, le dije, ‘¿no tiene un poquito de spray ambiental que ponga?’. ‘No’, me dijo. ‘Tendría que esperar a que se pase el olor’», relató.

Ante la respuesta, la instructora optó por no continuar con el chequeo y abandonó el centro médico.

«Entonces le dije: ‘No, gracias. Chao’. Me fui. Perdí el bono», afirmó.

Además, acompañó la publicación con una particular frase dirigida a sus seguidoras: «Hay que lavarse la canoa pos chiquillas».

El registro rápidamente comenzó a circular en redes sociales y ya acumula más de un millón de reproducciones.

La publicación también generó debate entre los usuarios. Mientras algunos se tomaron con humor la situación, otros entregaron explicaciones relacionadas con posibles causas médicas.

«Una atención la raja», escribió un usuario.

Otra persona comentó: «Pero ud dice que se levanto temprano… en ningún momento comento que también se lavo la raja».

En tanto, una matrona explicó: «A veces los olores no son por falta de aseo, son una infección que es la que la usuaria va a solucionar conmigo, y al poner desodorante ambiental queda peor la mezcla».

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