Exchica reality lanza particular comentario sobre conocido personaje de la TV: «Cuando lo olí dije ‘ah, noo’»

Fernanda Cortés, más conocida como Fernanda Brown, recordó su paso por el reality de Mega «Volverías con tu ex? 2». La exchica reality participó recientemente en el podcast «¿Por qué somos así?», donde repasó algunas de sus experiencias en el programa.

Durante la conversación, le preguntaron si alguno de los hombres que participaron en el encierro había llamado especialmente su atención.

Fernanda Brown lanzó inesperado comentario sobre Kaoto

Sin embargo, su respuesta estuvo lejos de ser la esperada. Fernanda explicó que, aunque algunos podían parecer atractivos frente a las cámaras, la convivencia cambiaba completamente su percepción.

«Sabes que tenían unas personalidades tan como mal que no. Al principio tú los veías en televisión como que son bonitos, pero después los vas oliendo…», comentó.

Fue entonces cuando recordó una particular situación que protagonizó con Kaoto.

La exparticipante aseguró que inicialmente sí se fijó en él. Sin embargo, algo ocurrido posteriormente habría cambiado su impresión.

«Me llamó la atención, por lo grande que es, por lo bonito que es, pero después cuando lo olí dije ‘ah, noo’», lanzó Fernanda Brown.

En la misma conversación, también recordó a Luis Mateucci. A diferencia de su experiencia con Kaoto, la exchica reality destacó la buena relación que tuvo con el argentino durante el programa.

«Qué manera de reírme con Mateucci», señaló.

Cabe recordar que la eliminación de Fernanda Brown de «Volverías con tu ex? 2» fue emitida a comienzos de agosto.

Por su parte, Kaoto ha vuelto a estar en el centro de la atención durante los últimos meses. Esto ocurrió luego de que se viralizara un registro donde protagonizó duros descargos contra Raimundo Cerda.

En medio de aquella situación, el participante también realizó un comentario de carácter sexual sobre Faloon, quien en ese momento mantenía una relación con Rai.

La situación generó repercusiones y Faloon decidió llevar el caso ante la justicia.

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