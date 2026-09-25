Diana Bolocco reveló particular reacción sexual cuando toma alcohol: Cristián Sánchez quedó sorprendido y esto pasó

Diana Bolocco protagonizó un inesperado momento junto a Cristián Sánchez en Hasta que el podcast nos separe, espacio que ambos conducen y transmiten a través de YouTube.

Durante una conversación marcada por las confesiones personales, la animadora de Fiebre de Canto habló sobre cómo cambia su personalidad durante las reuniones sociales cuando consume alcohol.

Diana Bolocco lanzó inesperada confesión

En ese contexto, la comunicadora lanzó una frase que tomó por sorpresa a su esposo.

“Con un par de espumantes altiro me pongo bisexual”, reconoció Bolocco, provocando la inmediata reacción de Sánchez.

El animador decidió continuar con la conversación y contó que ha notado una particular conducta de su esposa cuando comparten con amigos.

“La Diana en cada junta de amigos que hacemos, se toma una copita de champaña, y de repente deja de mirarme a mí y empieza a mirar a mis amigas”, comentó entre risas.

Lejos de retractarse, Bolocco explicó su particular visión sobre la atracción hacia las mujeres.

“Es que las mujeres somos mucho mejores que ustedes”, afirmó la conductora.

Luego, profundizó en su opinión y destacó una diferencia que, según ella, existe entre hombres y mujeres.

“El cuerpo de la mujer, objetivamente, es más bonito que el de los hombres”, sostuvo.

La conversación continuó con una nueva confesión de la animadora. Bolocco aseguró que, en ese sentido, “elegiría la bisexualidad porque los hombres tienen una cosa que es irremplazable”.

Sánchez aprovechó la instancia para plantearle una pregunta más directa: le consultó con qué mujer famosa se involucraría.

La respuesta de Bolocco no dejó espacio para dudas y diferenció entre una relación más estable y una aventura.

“Para casarme a una Anne Hathaway, pero para una noche de pasión elegiría a una Miley Cyrus”, respondió la animadora.

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