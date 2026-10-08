Locutor realizó obscena acción a su compañera y no se percató que estaba al aire: sus compañeros no lo podían creer

Nicolás Peric protagonizó un particular episodio durante una reciente transmisión de su programa radial. El exfutbolista realizó un gesto obsceno mientras pasaba detrás de la comunicadora Francisca Vargas.

El momento quedó registrado por las cámaras del espacio. La situación tampoco pasó desapercibida para Jorge «Coke» Hevia, quien se percató de lo ocurrido y se lo hizo saber al exarquero.

El registro rápidamente comenzó a circular en redes sociales. La cuenta de X @Crisnomass compartió el momento y generó diversas reacciones entre los usuarios.

Algunos cuestionaron duramente la conducta del exfutbolista, mientras otros interpretaron el episodio como una situación entre compañeros.

Entre los comentarios que recibió la publicación aparecieron: «Un nuevo integrante al equipo de los FUNAKI»; «Se nota que es talla entre amigos»; «Q ordinario ese hombre»; «He visto a weo… despedidos por menos»; y «Cualquier persona que haga esa we… en la pega que sea lo sacan cagando».

Nicolás Peric ofreció disculpas

Tras la repercusión que tuvo el episodio, Nicolás Peric decidió referirse públicamente a lo ocurrido durante el mismo programa.

El exarquero tomó la palabra durante la transmisión, se dirigió directamente a Francisca Vargas y reconoció su error.

«Quiero pedir disculpas a la Fran Vargas por un acto, una actitud que no debió haber sido, que lamentablemente salió al aire», expresó Peric.

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