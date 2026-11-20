Un polémico registro que compartió en redes sociales terminó llevando a Naya Fácil ante la justicia. La influencer reveló que recibió una citación de la Policía de Investigaciones (PDI) para declarar por un episodio ocurrido en julio pasado.

La situación se remonta a una publicación que generó una ola de críticas. En aquella oportunidad, la creadora de contenido mostró cómo conducía su Cybertruck a más de 210 kilómetros por hora mientras se dirigía al Cajón del Maipo.

El video se viralizó rápidamente y llegó hasta la Fiscalía Metropolitana Sur. A raíz de las imágenes, el organismo inició una investigación penal de oficio por el delito de conducción temeraria.

Ahora, varios meses después de lo ocurrido, Naya Fácil contó que deberá prestar declaración por este episodio. A través de sus redes sociales, explicó cómo se enteró del procedimiento.

«Ayer me citaron de PDI, me llegó una notificación a mi casa», relató inicialmente.

Luego, detalló que la citación estaba relacionada directamente con el registro que publicó en internet. «Me dicen que es un llamado por un video viral mío donde yo iba a exceso de velocidad y ahí entendí todo; le dije que sí y nada, es lo que corresponde, creo, es la ley», explicó.

Naya Fácil reconoció su error tras polémico video

La influencer también se refirió a las numerosas críticas que recibió por su comportamiento al volante. En ese contexto, reconoció que fue una decisión que tomó en aquel momento, pero descartó repetirla.

«Es lo que yo quería hacer en el momento; es algo que no volvería a hacer nunca más y es algo que uno tiene que responder», manifestó.

Asimismo, Naya Fácil reconoció que los cuestionamientos del público tenían fundamento y admitió que su actuar estuvo mal.

«Lo que hice estuvo mal (…) le encuentro toda la razón a toda la gente que me criticó», señaló.

Finalmente, la creadora de contenido aseguró que colaborará con el proceso judicial y aceptará las eventuales sanciones que determinen las autoridades.

«Ahora tengo que responder ante la ley y es lo que corresponde; tengo que cooperar e, independientemente de lo que me sancionen, me lo merezco», concluyó.

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