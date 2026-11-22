La histórica enemistad entre Paulina Nin y Raquel Argandoña volvió a tomarse la pantalla chica. Esta vez, la posibilidad de una reconciliación generó expectación luego de que la exanimadora abordara el tema en una conversación con el programa Plan Perfecto.

Las comunicadoras mantienen una relación distante desde la década de los 80, cuando un conflicto relacionado con sus carreras televisivas terminó por quebrar la amistad que compartían.

En ese contexto, le preguntaron a Paulina Nin si estaría dispuesta a conversar con la madre de Kel Calderón para dejar atrás las diferencias del pasado. Sin embargo, su respuesta fue bastante categórica.

Paulina Nin descartó una reconciliación con Raquel Argandoña

Lejos de alimentar las expectativas de un posible acercamiento, la comunicadora dejó en claro que no considera oportuno retomar el diálogo con su antigua amiga.

«Eso está muy viejo. No es momento de una conversación con Raquel», respondió Nin.

De esta manera, la animadora descartó, al menos por ahora, la posibilidad de solucionar sus diferencias y recuperar el vínculo que alguna vez tuvieron.

¿Por qué se distanciaron Paulina Nin y Raquel Argandoña?

El origen de la enemistad se remonta a los años 80, cuando ambas figuras desarrollaban sus carreras en televisión.

En una entrevista con el programa El Cubo, en 2017, Raquel Argandoña recordó el episodio que habría provocado el quiebre definitivo de su amistad.

Según su relato, ella recomendó a Paulina Nin para reemplazarla en la lectura de noticias. Sin embargo, durante una entrevista laboral, su entonces amiga habría realizado un comentario que interpretó como una deslealtad.

«Estaban buscando una persona que me reemplazara al leer noticias. Les dije a Paulina Nin. En la primera entrevista ella dijo que ella era más profesional que yo. Ahí terminó la amistad», recordó Argandoña.

Desde entonces, ambas han protagonizado distintos cruces y declaraciones sobre su antigua relación, una rivalidad que sigue generando comentarios en el mundo del espectáculo chileno

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