Una posible modificación en el equipo de «Tu Día» estaría generando comentarios al interior de Canal 13. Así lo reveló el periodista Luis Sandoval, quien entregó detalles sobre los movimientos que estaría evaluando la estación.

Durante una reciente emisión de «Que Te Lo Digo», el comunicador aseguró que los ejecutivos analizarían sumar a Nacho Gutiérrez a la conducción del matinal. De concretarse, el periodista se integraría a la dupla que actualmente conforman Priscilla Vargas y José Luis Repenning.

Según explicó Sandoval, la estación buscaría nuevas fórmulas para mejorar sus resultados de audiencia. En ese contexto, la incorporación de otro rostro sería parte de los cambios que estarían considerando.

“Canal 13 durante el último tiempo no le está yendo muy bien en rating, han perdido con el matinal, con Alfombra Roja, Vértigo estelar, por lo tanto están bastante preocupados. ¿Y qué están haciendo los ejecutivos? Comenzando a hacer experimentos para tratar de levantarlo”, comentó.

La supuesta incomodidad de Priscilla Vargas y Repenning

Pero el eventual arribo de Nacho Gutiérrez no tendría a todos conformes. De acuerdo con la información que recibió Sandoval, existiría cierta incomodidad entre los actuales conductores del espacio.

“La información que recibimos en el panel es que no estarían todos contentos con su llegada. Hoy me decían que vea la cara de Repenning y Priscilla Vargas. Lo que sienten es que Nacho quiere destacar más que los conductores”, aseguró.

El periodista insistió en que ambos rostros “no estarán de lo más contentos”. Esto tendría relación con la dinámica que han construido durante los últimos años como dupla frente a las cámaras.

La idea de los ejecutivos, según lo expuesto en el programa, sería incorporar la energía de Gutiérrez para darle un nuevo impulso al espacio. Sin embargo, no todos los panelistas coincidieron con esta versión.

Paula Escobar también entregó antecedentes sobre la relación entre los integrantes del matinal. La periodista aseguró que existiría una buena convivencia entre ellos y destacó la experiencia de Nacho.

“Me dicen que se llevan bien, siempre le han reconocido que tiene oficio, que los ayudó, en Viña lo pasan regio”, sostuvo.

Además, Escobar puso en duda que Canal 13 tenga definida una transformación permanente del programa en un trío de conductores.

En esa misma línea, explicó que los días libres de José Luis Repenning durante esta semana estarían relacionados con las pruebas que realiza la estación. Por ahora, la eventual incorporación de Gutiérrez y los cambios en la conducción de «Tu Día» siguen generando especulaciones.

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