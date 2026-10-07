A meses del rescate en el Cajón del Maipo: «El Chino» revela el complejo presente de las parvularias que quedaron atrapadas en la nieve

A varios meses del mediático rescate ocurrido en el Cajón del Maipo, Manuel Orellana, conocido como El Chino, entregó nuevos detalles sobre las consecuencias que dejó aquella experiencia.

El «aventurero» quedó atrapado durante casi una semana en un refugio en medio de la nieve junto a dos educadoras de párvulos. Tras ser encontrados, los tres retomaron sus vidas, aunque el episodio dejó secuelas que todavía enfrentan.

El complejo presente de las educadoras rescatadas en el Cajón del Maipo

En conversación con Página 7, Orellana contó que continúa en contacto con ambas mujeres y reveló que actualmente atraviesan un complejo momento personal y laboral.

Según explicó, las educadoras se encuentran cesantes y reciben apoyo profesional debido a las consecuencias psicológicas que les dejó el encierro y la situación que vivieron.

“Ellas están sin trabajo, están pasando por una situación psicológicamente, mental (…) están ahora con un problema psicológico, están pasando por un tratamiento”, señaló.

El Chino también fue consultado sobre su propio estado después del rescate. Sin embargo, aseguró que no ha necesitado recurrir a ayuda psicológica tras lo ocurrido.

“¿Tú también estás con ayuda psicológica?”, le preguntaron durante la conversación.

“No yo no estoy con ayuda psicológica”, respondió.

Pese a esto, Orellana aseguró que mantiene una preocupación constante por las dos mujeres. Además, explicó que existe cercanía entre ellos debido a que viven en la misma comuna.

“Uno sabe igual de dónde son ellas, cómo están. La gente siempre va comunicado sobre las demás personas”, cerró.

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