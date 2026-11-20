La cantante nacional Alanys Lagos sigue cosechando importantes logros en su carrera musical. Hace algunos días, la artista consiguió un importante hito al agotar las entradas para su primer concierto en el Teatro Caupolicán.

Tras el exitoso espectáculo, la intérprete conversó con la prensa y respondió algunas preguntas sobre sus próximos desafíos musicales. Una de ellas apuntó directamente a una posible colaboración con María José Quintanilla.

Alanys Lagos revela sus ganas de colaborar con María José Quintanilla

La consulta no tomó por sorpresa a Alanys, quien reconoció que trabajar junto a la cantante es uno de sus anhelos.

«Obvio, ¿a qué artista no le gustaría hacer una colaboración con María José Quintanilla?«, respondió inicialmente.

En esa misma línea, la artista destacó la trayectoria y el lugar que ocupa la exintegrante de Rojo en la música nacional. Además, valoró su influencia más allá de un solo género musical.

«La verdad es que es una tremenda referente de la música en sí. Yo creo que para el artista urbano, para cualquier artista de cualquier género, es una tremenda referente, un tremendo ejemplo a seguir», expresó.

Pero eso no fue todo. Alanys también reconoció que concretar este junte sería un sueño y adelantó que ya trabajan para que pueda hacerse realidad.

«Colaborar para mí también sería un sueño, colaborar con ella. Y estamos también trabajando para que llegue ese momento, porque es una tremenda artista», aseguró.

Finalmente, la cantante manifestó su esperanza de que la colaboración pueda concretarse en el futuro y aprovechó de enviarle un cariñoso saludo a María José Quintanilla.

«Así que, Dios quiere que sea ese momento. Y nada, un saludo a la compañía José Quintanilla», cerró.

La declaración fue compartida a través de un video publicado por el medio Top News en sus redes sociales, donde quedó registrada la admiración de Alanys Lagos por una de las figuras más reconocidas de la música chilena.

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