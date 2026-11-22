Un movimiento cotidiano podría entregar pistas sobre la salud del cerebro. Científicos descubrieron que la forma en que una persona mueve los brazos al caminar podría relacionarse con señales tempranas del Parkinson.

El hallazgo surgió de una investigación de la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Sídney, Australia. El equipo analizó datos de miles de personas y encontró diferencias en quienes posteriormente recibieron un diagnóstico de esta enfermedad.

Lo más llamativo es que los cambios aparecieron en mediciones realizadas casi siete años antes del diagnóstico.

¿Qué descubrieron los científicos sobre el Parkinson?

La investigación utilizó información del Biobanco del Reino Unido. Este proyecto reúne datos de salud de más de 100 mil voluntarios.

Para el estudio, los participantes utilizaron un sensor en la muñeca durante siete días. El dispositivo registró sus movimientos y actividad física.

En total, los investigadores analizaron los registros de 73.413 personas. Durante los siguientes diez años, 314 recibieron un diagnóstico de Parkinson.

El equipo utilizó un programa llamado Watch Walk. Esta herramienta permitió estudiar distintos aspectos de la caminata, como la velocidad, el ritmo y las pausas.

Uno de los resultados más importantes apareció en el movimiento de los brazos. Las personas que luego desarrollaron Parkinson pasaban menos tiempo caminando con el balanceo natural de sus extremidades superiores.

Además, quienes recibieron el diagnóstico en los primeros 40 meses después de la medición promediaban cerca de 4.000 pasos diarios. En cambio, quienes no desarrollaron la enfermedad alcanzaban aproximadamente 6.400 pasos.

¿Por qué el movimiento de los brazos podría anticipar la enfermedad?

Recordamos que el Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que afecta progresivamente el control de los movimientos.

La enfermedad provoca la pérdida de neuronas que producen dopamina. Esta sustancia cumple un papel fundamental en la coordinación motora.

Cuando disminuye la dopamina, los músculos pueden presentar rigidez. También aparecen movimientos más lentos y dificultades de coordinación.

Por eso, los investigadores consideran que observar el balanceo de los brazos podría ayudar a identificar cambios tempranos en la marcha.

¿Un sensor de muñeca puede detectar el Parkinson?

Los investigadores creen que estos dispositivos podrían facilitar futuras investigaciones. Incluso permitirían identificar personas que necesiten una evaluación más detallada.

Sin embargo, existe una advertencia importante: el sensor no permite predecir si una persona desarrollará Parkinson.

El estudio encontró diferencias entre grupos de participantes. No demostró que este movimiento pueda anticipar un diagnóstico individual.

Además, otros factores pueden modificar la forma de caminar. Entre ellos aparecen el dolor, algunos medicamentos y otras enfermedades.

Por ahora, los científicos consideran que hacen falta nuevas investigaciones para confirmar el potencial de esta tecnología.

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