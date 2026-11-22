Dominga López sacó aplausos en Miss Universo 2026. La representante chilena sorprendió durante el tradicional desfile de trajes típicos al presentar una llamativa creación inspirada en la Gaviota de Platino del Festival de Viña del Mar.

La modelo apareció este sábado 21 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico. Recinto que recibió a las candidatas de distintos países para una de las actividades más esperadas del concurso.

Con esta propuesta, la viñamarina decidió llevar un símbolo del espectáculo nacional hasta la pasarela internacional. En una presentación que no pasó inadvertida entre los seguidores del certamen.

El especial homenaje de Dominga López al Festival de Viña

El vestuario recreó la figura de la tradicional gaviota viñamarina, con una propuesta que rindió homenaje al festival musical más importante de nuestro país.

Pero hubo un detalle que hizo todavía más especial su presentación: Dominga no solo llevó una representación del galardón, sino que también tuvo la oportunidad de desfilar con la Gaviota de Platino original. Esto gracias a la colaboración de la Municipalidad de Viña del Mar.

La propia candidata compartió su emoción a través de Instagram y explicó el significado que tenía esta elección para ella.

«Hace un año pisé la Quinta Vergara para presentarme en el Festival de la Canción de Viña del Mar por primera vez y mi vida cambió para siempre», expresó.

Además, destacó el valor del reconocimiento que llevó a Puerto Rico: «Un símbolo chileno de cultura, talento y una oda al arte».

La modelo también agradeció al diseñador puertorriqueño Joshuan Aponte, responsable de dar vida a la propuesta. Además a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, por facilitarle el galardón original

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

Tras su presentación en el desfile de trajes típicos, Dominga López se prepara para uno de los momentos más importantes de la competencia.

La gran final de Miss Universo 2026 se realizará este martes 24 de noviembre en Puerto Rico, instancia en la que la chilena buscará quedarse con la corona y representar al país en lo más alto del certamen.

En Chile, el evento se podrá seguir a través de las pantallas de Mega.

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