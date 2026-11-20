Un nuevo cruce entre figuras de la televisión chilena quedó en evidencia. Esta vez, los protagonistas fueron María Luisa Cordero y Sergio Rojas, luego de que la psiquiatra analizara públicamente la personalidad del periodista.

Todo comenzó en Zona de Estrellas, programa de Zona Latina. Durante el espacio, Cordero abordó el comportamiento del conductor de Que te lo digo. Sus comentarios surgieron después de la fuerte discusión que protagonizó Rojas con Roberto Cox en el matinal Contigo en la mañana.

En ese contexto, la parlamentaria realizó una interpretación sobre los posibles motivos detrás de la personalidad del comunicador. Incluso, apuntó a una supuesta falta de afecto durante sus primeros años de vida.

“Uno podría decir que tuvo una infancia muy abandonada; ausencia de padre, la mamá tuvo que trabajar, porque todas estas personas gritonas, histéricas, teatrales, tienen unas carencias brutales en su historia afectiva”, afirmó.

Las palabras de la doctora llegaron hasta Sergio Rojas, quien decidió responder durante una nueva emisión de su propio espacio. El periodista manifestó su molestia y cuestionó que Cordero hablara sobre su historia familiar sin conocerlo.

“¡No la autorizo a que usted hable de mi infancia!”, expresó mirando directamente a la cámara.

Pero eso no fue todo. El conductor también recalcó que nunca había tenido una relación profesional con la psiquiatra y que ella desconocía completamente sus antecedentes personales.

“Porque primero yo nunca me he atendido con usted. Usted no me conoce, no conoce a mi familia, no conoce mi crianza”, agregó.

Posteriormente, Rojas reveló que había conversado con Hugo Valencia sobre lo ocurrido. En esa línea, cuestionó que se permitieran este tipo de intervenciones en televisión, especialmente cuando involucran interpretaciones sobre la vida privada de otras personas.

“¿Cómo tú permites que esta mujer adulta, carente de criterio y de juicio, emita ese tipo de declaraciones cuando no existe ningún tipo de realidad?”, lanzó.

La advertencia de Sergio Rojas a María Luisa Cordero

La respuesta del periodista no terminó ahí. De hecho, aprovechó la instancia para enviarle un mensaje directo a la doctora y advertirle sobre las consecuencias de realizar nuevas afirmaciones clínicas en televisión.

“Si la doctora Cordero vuelve a emitir algún diagnóstico clínico bajo su parecer al aire, voy a decir todo lo que tengo que decir de ella”, aseguró.

Finalmente, Rojas volvió a insistir en que nunca ha sido paciente de la psiquiatra. Además, lanzó una crítica relacionada con las polémicas licencias médicas que involucraron a Cordero.

“Yo no he sido su paciente y claramente no lo sería porque desde el momento en que usted vendía estas famosas licencias… con ese nivel de profesionales… por eso estamos como estamos”, concluyó.

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