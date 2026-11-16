La noticia sobre Gabriel Boric que remeció a Chile: pocos se lo esperaban

Una nueva etapa familiar estaría por comenzar para Gabriel Boric. El expresidente de la República y su pareja, Paula Carrasco, estarían esperando a su segundo hijo en común, según informó La Segunda.

La noticia trascendió recientemente y generó interés por los nuevos planes de la pareja. De acuerdo con el citado medio, la química ambiental estaría embarazada, aunque todavía no se conocen mayores antecedentes.

Por ahora, no se ha informado cuánto tiempo de gestación tendría ni el sexo del bebé. Tampoco se han entregado otros detalles sobre la eventual llegada del nuevo integrante de la familia.

Cabe recordar que Boric y Carrasco ya son padres de Violeta. La pequeña nació el 25 de junio de 2025 y se convirtió en la primera hija de ambos.

Gabriel Boric y Paula Carrasco tendrían fecha para su matrimonio

Pero la eventual llegada de un segundo hijo no sería la única novedad en la vida de la pareja. Según publicó La Segunda, ambos también estarían preparando su matrimonio.

La celebración se realizaría el 30 de enero de 2027 en las instalaciones del Estadio Palestino. Además, tendría un carácter privado y reuniría a cerca de 250 invitados.

De esta manera, el próximo año podría traer importantes acontecimientos para la familia del exmandatario.

En cuanto a Paula Carrasco, es química ambiental y trabaja en el Ministerio del Medio Ambiente. Ya se desempeñaba en esa cartera antes de comenzar su relación con Boric.

También cuenta con una trayectoria ligada al deporte. Juega básquetbol en el club Sportiva Italiana de Valparaíso y forma parte de la Selección Nacional de la disciplina.

La pareja se conoció durante los Juegos Panamericanos realizados en Chile, instancia que marcó el inicio de su relación.

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